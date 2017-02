Energiedienst Holding AG: Dr. Dominique D. Candrian wird als neuer Verwaltungsratspräsident vorgeschlagen

EQS Group-Ad-hoc: Energiedienst Holding AG / Schlagwort(e): Personalie Energiedienst Holding AG: Dr. Dominique D. Candrian wird als neuer Verwaltungsratspräsident vorgeschlagen

07.02.2017 / 17:36 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Energiedienst Holding AG Postfach CH-5080 Laufenburg Telefon +41 (0) 62 869-2222 www.energiedienst.ch 7. Februar 2017

Ad hoc-Mitteilung - gemäss Art. 53 KR der Schweizer Börse SIX (CH) -

Energiedienst Holding AG: Dr. Dominique D. Candrian wird als neuer Verwaltungsratspräsident vorgeschlagen

Laufenburg. Der Präsident des Verwaltungsrats der Energiedienst Holding AG, Hans Kuntzemüller (Jahrgang 1951), wird an der 109. ordentlichen Generalversammlung am 31. März 2017 in Laufenburg nicht erneut als Verwaltungsrat kandidieren.

Deshalb wird der Verwaltungsrat der Generalversammlung vorschlagen, Dr. Dominique D. Candrian (Jahrgang 1963) zum neuen Präsidenten zu wählen. Dr. Candrian ist seit 2005 Mitglied im Verwaltungsrat der Energiedienst Holding AG.

Neben Hans Kuntzemüller stellt sich auch Peter Everts (Jahrgang 1944) nicht erneut zur Wahl. An ihrer Stelle werden der Generalversammlung Ralph Hermann und Dr. Claudia Wohlfahrtstätter (beide Jahrgang 1967) als neue Verwaltungsräte vorgeschlagen. Ralph Hermann ist Inhaber und Geschäftsführer der in Zürich ansässigen Branding-Agentur Heads Corporate Branding AG. Dr. Claudia Wohlfahrtstätter ist Geschäftsführerin des Beratungsunternehmens sinnovec GmbH, ebenfalls Zürich.

Sprache: Deutsch, Emittent: Energiedienst Holding AG, Baslerstrasse 44, CH-5080 Laufenburg, Tel.: +41 (0) 62 869-22 22, Fax: +41 (0) 62 869-25 81, info@energiedienst.ch; www.energiedienst.ch; ISIN: CH 001 573 870 8

Zusatzmaterial zur Meldung:

Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=OSSURTYBPE Dokumenttitel: 20170207_VR_Personalie

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch Unternehmen: Energiedienst Holding AG

Basler Strasse 44 5080 Laufenburg Schweiz Telefon: +41 62 / 869-2222 Fax: +41 62 / 869-2100 E-Mail: info@energiedienst.de Internet: www.energiedienst.ch ISIN: CH0039651184 Valorennummer: A0Q40B Börsen: SIX Swiss Exchange

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

542517 07.02.2017 CET/CEST

ISIN CH0039651184

AXC0238 2017-02-07/17:36