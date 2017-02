Tagesgewinner war am Dienstag AMS mit 22,39% auf 41,55 (1017% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 22,39%) vor AT&S mit 2,36% auf 10,19 (81% Vol.; 1W 7,60%) und Kapsch TrafficCom mit 2,08% auf 39,20 (42% Vol.; 1W 2,89%). Die Tagesverlierer: Semperit mit -0,35% auf 29,70 (18% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 2,08%), EVN mit -1,54% auf 11,16 (72% Vol.; 1W -1,54%), Porr mit -1,37% auf 38,04 (37% Vol.; 1W -5,34%)Die höchsten Tagesumsätze hatten AMS (562,07 Mio.), bet-at-home.com (3,96) und Agrana (3,85). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2017er-Tagesschnitt gab es bei AMS (1017%), Gurktaler AG Stamm (511%) und Oberbank AG Stamm (268%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist AMS mit 42,05%, die beste ytd ist AMS mit 43,77%. Am...

