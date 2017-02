Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Marburg (pta030/07.02.2017/19:05) - Nach derzeitigem Stand konnte die 3U HOLDING

AG (ISIN DE0005167902) die positive Entwicklung im Jahr 2016 fortsetzen.



Nach vorläufigen ungeprüften Zahlen wurden mit einem Umsatz von rund EUR 11,2

Mio., einem EBITDA von EUR 0,8 Mio. und einem Ergebnis von EUR 0,2 Mio. im

Schlussquartal die zuletzt prognostizierten Zahlen erreicht. Für das

Geschäftsjahr 2016 ergeben sich die folgenden Konzern-Kennzahlen:



Vorläufige Jüngste Prognose Konzern-Kennzahlen

ungeprüfte der 2015

Konzern-Kennzahlen Konzern-Kennzahle

2016 n 2016

Umsatz (in EUR 43,6 ca. 44 48,2

Mio.)

EBITDA (in EUR 4,5 ca. 4,5 4,0

Mio.)

Ergebnis (in EUR 0,6 ca. 0,5 -0,8

Mio.)

Die Ergebnisentwicklung belegt den Turnaround im Geschäftsjahr 2016. Im

Vergleich zum Vorjahr, in dem noch ein Verlust ausgewiesen werden musste, konnte

das Ergebnis im 3U Konzern um rund EUR 1,4 Mio. auf nunmehr EUR 0,6 Mio.

zulegen.



In der heutigen Erörterung zwischen Aufsichtsrat und Vorstand wurde darüber

hinaus die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2017 verabschiedet. Danach

rechnet die 3U HOLDING AG für das Geschäftsjahr 2017 im Konzern mit Umsätzen

zwischen EUR 44 Mio. und EUR 49 Mio., einem EBITDA zwischen EUR 4,5 Mio. und EUR

6,5 Mio. sowie einem Konzernergebnis zwischen EUR 0,5 Mio. und EUR 1,5 Mio.



Die Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2016 erfolgt am 24. März 2017.



(Ende)



Aussender: 3U HOLDING AG

Adresse: Frauenbergstraße 31-33, 35039 Marburg

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Peter Alex

Tel.: +49 6421 999-1200

E-Mail: IR@3U.net

Website: www.3u.net



ISIN(s): DE0005167902 (Aktie)

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, Tradegate; Freiverkehr in Stuttgart,

Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf;

Freiverkehr in Berlin



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1486490700060



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und

Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv:

http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender

verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresFebruary 07, 2017 13:05 ET (18:05 GMT)