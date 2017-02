MOUNTAIN VIEW (IT-Times) - Die Google-App bringt mehr Vielfältigkeit und neue Ideen auf den Tisch. Dies soll mithilfe eines neuen Features für Kochrezepte geschehen. So will Google nicht mehr nur einzelne Rezeptvorschläge auf die jeweiligen Suchanfragen liefern. Von nun an wird den Nutzern ein Karussell ...

Den vollständigen Artikel lesen ...