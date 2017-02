WASHINGTON (dpa-AFX) - Eine umstrittene Pipeline in North Dakota soll unter US-Präsident Donald Trump nun auf ihrer ursprünglichen Route weitergebaut werden. Das US Army Corps of Engineers teilte am Dienstag mit, diese Entscheidung stehe binnen eines Tages bevor. Trumps Vorgänger Barack Obama hatte das Vorhaben stoppen lassen. Die Route führt an einem Indianerreservat entlang. Umweltschützer und ein Stamm der Sioux fürchten Wasserverunreinigungen und eine Beeinträchtigung heiliger Stätten. Gegen das Projekt hatte es monatelangen Widerstand gegeben. Trump hatte die Wiederaufnahme von Pipeline-Projekten im Januar per Dekret angekündigt./ki/DP/he

AXC0287 2017-02-07/22:51