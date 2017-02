IRW-PRESS: International Wastewater Systems Inc.: IWS meldet Partnerschaft mit Prospect Silicon Valley

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA--(7. Februar 2017) - International Wastewater Systems Inc. (das Unternehmen) (CSE:IWS) (CSE:IWS.CN) (FRANKFURT:IWI) (OTC PINK:INTWF) freut sich, den Abschluss einer Partnerschaft mit Prospect Silicon Valley, einem Unternehmen aus Kalifornien, das urbane Technologielösungen fördert (Prospect Silicon Valley), bekannt zu geben.

Der Schwerpunkt von Prospect Silicon Valley liegt auf der Kommerzialisierung von urbanen Technologien, die zur Entwicklung von zukunftsfähigen und intelligenten Städten beitragen. Das Unternehmen bringt Regierungsbehörden, Konzerne und Hochschulen mit Pionierunternehmen zusammen, um Innovationen auf den Gebieten Transport, Energie und Gebäude voranzutreiben.

Prospect Silicon Valley entwickelt Projekte mit mehreren Partnern, um die technologischen Konzepte der nächsten Generation zu fördern und Erstanwender bei Anwendungen für den öffentlichen Sektor zu unterstützen. Prospect Silicon Valley hat bei mehreren Pilotprojekten im Bereich der urbanen Technologien erfolgreich mit Kommunalverwaltungen in Kalifornien zusammengearbeitet, mit denen Verpflichtungen zu einer Reduzierung des CO2-Ausstoßes im Umfang von 150 Millionen Pfund im Laufe der nächsten zehn Jahre bewirkt wurden.

Über diese Partnerschaft erhält IWS Zugang zu Prospect Silicon Valleys Kontakten, die von Immobilienbesitzern über Handelsgruppen bis hin zu strategischen Partnern im kalifornischen Gebäudesektor reichen. IWS wird gemeinsam mit Prospect Silicon Valley an der Planung und Umsetzung der Kommerzialisierungsstrategie des Unternehmens mit einer spezifischen Ausrichtung auf die Erstanwender der Abwasserwärmetauschtechnologie von IWS im kalifornischen Markt arbeiten.

Rücktritt eines Director

Das Unternehmen gibt zudem bekannt, dass John Williams aus persönlichen Gründen aus dem Board of Directors des Unternehmens zurückgetreten ist. Herr Williams wird IWS in beratender Funktion verbunden bleiben.

Über International Wastewater Systems Inc.

International Wastewater Systems Inc. ist ein global führendes Unternehmen im Bereich der Wärmerückgewinnung. Systeme von IWS recyceln die Wärmeenergie aus Abwässern und erzeugen hochgradig energieeffiziente und wirtschaftliche Anlagen für das Heizen, Kühlen und die Warmwassererzeugung in gewerblichen, privaten und industriellen Gebäuden. IWS notiert an den Börsen in Kanada (CSE: IWS), in den Vereinigten Staaten (OTC: INTWF) und in Deutschland (Frankfurt: IWI)..

