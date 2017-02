EUR Non-Financial (NF) High-Yield: Hapag-Lloyd AG stockte die erst diesen Jänner begebene in 2022 fällige EUR 250 Mio. Anleihe um weitere EUR 200 Mio. (erwartete Ratings: Caa1/B-) bei 6,186 % auf. Ursprünglich war eine Erhöhung um EUR 150 Mio. geplant. Noch bis heute findet die Roadshow des US Verpackungsunternehmens Silgan Holdings Inc. (Ba2/BB-) statt. Diese beabsichtigt die Emission einer zwei Tranchen umfassenden Anleihe - Tranche A: USD 300 Mio., 8NC3; Tranche B: EUR 450 Mio., 8NC3. EUR NF Investment Grade: Telefonaktiebolaget LM Ericsson (Baa3/BBB) kündigte Investorenmeetings beginnend mit nächster Woche Dienstag an. Das Unternehmen beabsichtigt die Emission einer zwei Tranchen umfassenden EUR Anleihe mit Laufzeiten von vier und sieben Jahren. EUR Financials: CaixaBank begab...

