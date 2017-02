Folgende Unternehmen hatten in den "Hello bank! 100" gestern deutlich höhere Handelsumsätze als sonst. Einige Begründungen finden sich in den Kommentaren, nicht alles weiss man: AMS, Münchener Rück, ADVA Optical Networking, Österreichische Post, Apple, Drillisch, Uniqa, Nestlé, Polytec, Nemetschek. Zur Animation Companies im Artikel ADVA Optical Networking Aktuelle Kommentare Neox | 1TREND: Die Kursentwicklung gefällt mir. Sailing to 9 Euros. JDoll | ULMUNI: ADVA Optical - Günstige Bewertung nach der neusten Analyse von Oddo Seydler mit einem Kursziel von 12,50 €: http://www.ariva.de/news/oddo-seydler-belaesst-adva-auf-buy-ziel-12-50-euro-6031040 JDoll | NEBENULM: ADVA Optical - Günstige Bewertung nach...

