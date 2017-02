Am Donnerstag wird die Commerzbank die Bilanz für das abgelaufene Quartal veröffentlichen. Fabian Strebin vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR könnte sich durchaus vorstellen, dass die Commerzbank die Erwartungen übertreffen wird. Allerdings sind diese auch nicht sehr hoch. Mehr zu den Erwartungen in diesem Video. Zudem geht Fabian Strebin in dieser Sendung auf die Aktie der Deutschen Bank, der Allianz, Goldman Sachs und Munich Re ein. Was ist der Status Quo? Wo lohnt sich ein Einstieg? Finden Sie es hier heraus.