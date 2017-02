Liebe Leser,

wir gehen davon aus, dass die Zahlen für das Geschäftsjahr 2016, die Unibail nach Redaktionsschluss am 2. Februar veröffentlicht, gut ausfallen werden. Der Umsatz ist in den ersten 9 Monaten um 5% auf 1,5 Mrd € gewachsen. Der Hauptabsatzmarkt Frankreich hat sich sehr gut entwickelt. Die Geschäftsaktivitäten in Deutschland und den skandinavischen Ländern wurden ebenfalls kräftig ausgebaut. Insgesamt konnten die Mieteinnahmen der Einkaufscenter um 9,8% auf 1,1 Mrd € gesteigert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...