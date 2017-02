Steigende Kurse in den USA und in Fernost haben für den Handel in Europa guten Vorlagen geliefert. Allerdings konnte der DAX bisher nur leicht zulegen. Nach einer Empfehlung durch die Analysten der Société Générale war die Lufthansa-Aktie im Steigflug. Gute Zahlen beflügelten das Interesse an den Aktien von Osram und Hochtief. Holger Scholze berichtet.