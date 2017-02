DAX - Abwärtstrend weiter intakt

Henry Philippson,

Der DAX® brachte in den vergangenen 24 Stunden die avisierte "Fortsetzung auf der Oberseite in den Widerstandsbereich um 11.600 Punkte". Nicht ganz überraschend stießen die Bullen in diesem Bereich dann wieder auf größere Gegenwehr der Bären so dass ein Richtungsentscheid nach wie vor aussteht.

Aktuell können weder Bullen noch Bären wirklich entscheidende Akzente setzen im deutschen Leitindex. Die Pattsituation hat nach wie vor Bestand. Ein Ausbruch über den kurzfristig relevanten Abwärtstrend wäre als prozyklisch bullisches Signal zu interpretieren. Bis dahin heißt es nach wie vor "Füße still halten" für die Bullen da nach wie vor eine Fortsetzung des Abwärtstrends in Richtung 11.400 Punkte ein durchaus plausibles Szenario ist. Ein Stundenschlusskurs unterhalb von 11.530 Punkten wäre möglicherweise der Startschuss für eine neue Abwärtswelle.

DAX® in Punkten Stundenchart : 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 11.01. bis 08.02.2017 Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX® in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.02.2012 - 01.02.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

