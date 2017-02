Frankfurt am Main (ots) - American Express wurde heute vom Top Employers Institute für seine außerordentliche Mitarbeiterorientierung zertifiziert. Das Frankfurter Unternehmen gehört damit zum ausgewählten Kreis der Top Employers.



Das Top Employers Institute zertifiziert jährlich weltweit Arbeitgeber aus den unterschiedlichsten Branchen. Gewürdigt werden Unternehmen, die eine herausragende Personalführung und -strategie aufweisen. Das Top Employers Institute bewertete die Mitarbeiterangebote von American Express Deutschland in den Kategorien Talentstrategie, Personalplanung, Onboarding, Training und Entwicklung, Performance Management, Führungskräfteentwicklung, Karriere und Nachfolgeplanung, Compensation und Benefits sowie Unternehmenskultur.



Björn Hoffmeyer, Country Manager von American Express Deutschland: "Wir freuen uns sehr über diese besondere Anerkennung. Heute sind Lebensläufe und Karrieren im ständigen Wandel. Deshalb wollen wir die besten Talente für uns gewinnen und binden. Diese Auszeichnung steht nicht nur für unser besonders positives und dynamisches Mitarbeiterumfeld. Es drückt auch unser Engagement aus, uns immer weiter zu entwickeln."



Alle teilnehmenden Unternehmen durchlaufen einen einheitlichen Untersuchungsprozess. Sie müssen die definierten und standardisierten hohen Anforderungen erfüllen, um eine Zertifizierung zu erhalten. Alle Antworten und Belege wurden von einer unabhängigen und zentralen Instanz eingehend geprüft. Diese Auditierung belegte, dass American Express Deutschland außergewöhnliche Leistungen in der Mitarbeiterorientierung aufweist.



Mehr über das Top Employers Institute und die Top Employer Zertifizierung unter www.top-employers.com.



Über American Express American Express ist ein globales Serviceunternehmen. Wir bieten unseren Kunden Produkte, Dienstleistungen und Services, die das Leben bereichern und den Erfolg von Unternehmen fördern.



