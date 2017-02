Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Alstom auf "Buy" belassen. Auf Sicht von zwölf Monaten zählten die Papiere des französischen Zugherstellers zu seinen am meisten bevorzugten Werten unter den europäischen Investitionsgüterproduzenten, schrieb Analyst Guillermo Peigneux Lojo in einer Studie vom Mittwoch. Gemessen an dem sich verbessernden Renditeprofil sei die Aktie derzeit günstig zu haben./la/edh

