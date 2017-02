Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-02-08 / 14:48 *Pressemitteilung vom 08. Februar 2017 * Berlin / Deutschland / Wirtschaft / Börse * Deutsche Grundstücksauktionen AG plant Wechsel in neues Börsen-Marksegment * Die Deutsche Grundstücksauktionen AG (ISIN DE0005533400) plant nach der Auflösung des bisherigen "Entry Standard" der Deutschen Börse AG den Wechsel in das neue Marktsegment für Wachstumsfirmen und kleinere Unternehmen, das am 1. März 2017 startet. Wie der deutsche Marktführer für Immobilienauktionen mitteilte, wurde dazu heute der Capital Market Partner-Vertrag mit der gleichzeitig auch als Designated Sponsor tätigen Oddo Seydler Bank AG unterzeichnet. "Wir begrüßen die Schaffung des neuen Marktsegments, da es eine höhere Sichtbarkeit unserer Aktie in einem hochwertigeren Umfeld ermöglicht. Der neue Marktplatz sorgt für mehr Verlässlichkeit, Qualität und Transparenz", erläutert Vorstandsvorsitzender Michael Plettner. Die Deutsche Grundstücksauktionen AG erwartet, dass von der Umstellung auch die eigenen Aktionäre profitieren. "Als Aktiengesellschaft mit einer seit vielen Jahren beständigen Dividendenpolitik rücken wir damit stärker in den Blickpunkt renditeorientierter Investoren", so Plettner. Bereits seit mehreren Jahren erfüllt die Deutsche Grundstücksauktionen AG die hohen Transparenzanforderungen und stellt ihren Aktionären auch Researchanalysen Dritter zur Verfügung. *Deutsche Grundstücksauktionen AG (ISIN DE0005533400): *Die börsennotierte Deutsche Grundstücksauktionen AG versteigert seit 1985 Immobilien im Auftrag privater, kommerzieller und öffentlicher Eigentümer. Zu den öffentlichen Einlieferern gehören unter anderem die Bundesrepublik Deutschland, die TLG Immobilien AG, die Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH (BVVG) sowie Länder, Städte und Gemeinden. Das größte Immobilien-Auktionshaus Deutschlands verfügt mit der Sächsischen, Westdeutschen und Norddeutschen Grundstücksauktionen AG, der Plettner & Brecht Immobilien GmbH sowie der Deutschen Internet Immobilien GmbH über fünf Tochterunternehmen. *Internet: www.dga-ag.de * F.d.R.d.A. Torsten Herbst (Tel. 0351-899110) Pressearbeit im Auftrag der Deutsche Grundstücksauktionen AG Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Deutsche Grundstücksauktionen AG Schlagwort(e): Immobilien 2017-02-08 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Grundstücksauktionen AG Kurfürstendamm 65 10707 Berlin Deutschland Telefon: +49-30-88468-80 Fax: +49-30-88468-888 E-Mail: spowels@dga-ag.de Internet: www.dga-ag.de ISIN: DE0005533400 WKN: 553340 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market (Entry Standard) in Frankfurt Ende der Mitteilung DGAP-Media 542951 2017-02-08

February 08, 2017 08:48 ET (13:48 GMT)