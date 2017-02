PARIS (dpa-AFX) - Der EuroStoxx 50 ist am Mittwochnachmittag im Zuge einer ebenfalls nur schleppenden Kurstendenz an der Wall Street ins Minus abgetaucht. Der über weite Strecken noch freundliche Leitindex der Eurozone verlor zuletzt 0,58 Prozent auf 3216,89 Punkte, während die New Yorker Börsen nach ihrer Rekordjagd vom Vortag ebenfalls schwächer in den Handel gestartet waren. Etwas abwärts ging es am Aktienmarkt außerdem wegen einer plötzlichen Erholung beim Euro, der am Morgen noch unter Druck gestanden hatte. Eine erstarkte Währung wird am Markt üblicherweise als negativ für die Exportaussichten der heimischen Industrie angesehen./tih/he

ISIN EU0009658145

AXC0167 2017-02-08/15:56