seit einem Verlaufstief von 15,29 US-Dollar aus Dezember 2008 befindet sich das Wertpapier von Analog Devices in einem festen Aufwärtstrend und konnte bisher ganz knapp an die runde Marke von 76,94 US-Dollar zulegen. Besonders im November zogen die Kursnotierungen dynamisch an und verhalfen dem Wertpapier bis in den Bereich von rund 75,00 US-Dollar vorzudringen, nur wenig später erfolgte ein weiterer Kursschub auf ein Jahreshoch von 76,94 US-Dollar. Seit einigen Tagen konsolidiert und die Aktie nun diesen Anstieg aus, setzte sich im gestrigen Handel aber wieder zur Oberseite in Bewegung und könnte nun einen Ausbruch über die aktuellen Jahreshochs vollziehen. Das wiederum macht Analog Devices sehr interessant für ein kurzfristiges Long-Investment, zumindest bis an die obere Trendkanalbegrenzung.

Gelingt es Marktteilnehmern daher in dem Wertpapier von Analog Devices einen Kursanstieg über die Jahreshochs von 76,94 US-Dollar per Tageschlusskurs zu vollziehen, so dürfte sich der Wert weiter in Richtung 80,00 US-Dollar hoch schrauben können. Darüber kann es sogar bis in den Bereich der oberen Trendkanalbegrenzung bei grob 84,00 US-Dollar weiter rauf gehen und macht ein Long-Investment äußerst lukrativ (vorzugsweise sollten jedoch kleinere Handelspositionen eingegangen werden). Eine entsprechende Verlustbegrenzung sollten Anleger aber noch knapp unterhalb der Marke von 73,75 US-Dollar ansetzen. Für den Fall eines Bruches der Horizontalunterstützung um 70,00 US-Dollar, ist mit einem Kursrückgang zurück auf die 200-Tage Durchschnittslinie bei aktuell 65,96 US-Dollar zu rechnen.

Einstieg per Market-Buy-Order: 76,31 US-Dollar

Kursziel: 80,00 / ca. 84,00 US-Dollar

Stopp: < 73,75 US-Dollar

Risikogröße pro CFD: 2,56 US-Dollar

Zeithorizont: 1 - 3 Wochen

Wochenchart:



Tageschart:



Analog Devices Inc., Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 76,31 US-Dollar; 15:15 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

