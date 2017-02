Gerade der Blick auf die Märkte, die sonst eher als Nebenschauplatz gelten, lohnt sich jetzt. Unsere Nachbarn, die Österreicher, freuen sich aktuell über steigende Kurse beim ATX, aber auch Einzelwerte in den unzerschiedlichsten Branchen schlagen deutsche Klassiker. Welche Werte jetzt noch einen Einstieg wert sind und wo die Widerstände und Unterstützungen in der Performance liegen, erfahren Sie in dieser Sendung. Außerdem bespricht Moderatorin Johanna Claar mit Marktexperten Christoph Zwermann von Zwermann Financial die Dax-Erwartungen und welche anderen Märkte noch Aufwärts-Potenzial bergen.