Notenbanken und Politik haben sich gegen die Sparer verschworen, um Schulden zu entwerten und uns (noch) weiter in die Märkte zu treiben. Vermutlich, damit die Profis aussteigen können. Aber Sparer können sich wehren.

Was sind wir Deutschen doch für schlechte Investoren! Statt unsere mühsam erarbeiteten Ersparnisse in Aktien und Immobilien zu stecken, bevorzugen wir Sparbuch, Festgelder und Kontokorrent. 2016 sollen immerhin 3.300 Milliarden Euro auf den Bankkonten gegammelt haben. Die Deutschen entsparen sich selbst, lautet die Feststellung der Experten, verbunden mit der dringenden Empfehlung das Geld in Gold, Immobilien und Aktien zu stecken.

Das störrische Festhalten am Geld ist eine deutsche Besonderheit. In den USA beispielsweise liegt die Liquiditätsquote der privaten Investoren nach Daten der American Association of Individual Investors (AAII) nahe der Tiefstwerte der vergangenen 30 Jahre. Im Klartext: Es ist nur noch wenig Liquidität vorhanden, um mehr in die Märkte zu gehen. Was auch bedeutet, dass es nur noch wenig weitere Nachfrage geben wird.

Vermögenswerte teuer

Den Notenbanken ist es zwar nicht gelungen, die Realwirtschaft zu sanieren, die Belebung der Finanzmärkte war jedoch ein voller Erfolg. Am stärksten gestiegen sind Vermögenswerte mit relativ sicher vorhersagbaren Cash-Flows wie Anleihen, Aktien und Immobilien. Je länger der Zeithorizont, über den die Erträge zu erwarten sind, desto größer die Kursgewinne. Dies liegt an der Wirkung der tieferen Zinsen bei der Bewertung von künftigen Einnahmen. Je tiefer der Zins, desto größer der Gegenwartswert der Erträge, die erst in weiter Zukunft anfallen.

Die tiefen Zinsen haben dazu geführt, dass praktische alle Assets zur Perfektion bepreist sind. Ohne nachhaltige Steigerung der Erträge lassen sich die Preise nur bei anhaltend tiefen Zinsen rechtfertigen. Deutliche Sprünge ...

