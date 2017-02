Von Willa Plank

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Börsianer an den Aktienmärkten in Ostasien sind auf der Suche nach frischen Impulsen und tendieren im Handelsverlauf am Donnerstag uneinheitlich. Nach in engen Grenzen uneinheitlichen Vorgaben sprechen Händler von einer abwartenden Haltung und einem sehr dünnen Geschäft.

"Wir brauchen so etwas wie einen Anstoß", kommentiert Christoffer Moltke-Leth von Saxo Capital Markets. Er glaubt, dass das Geschehen zunächst vor allem von individuellen Unternehmensnachrichten dominiert werden wird. Möglicherweise sorgten die am Freitag anstehenden neuen Außenhandelsdaten aus China für eine Belebung, heißt es. Auf Dollarbasis werden 3,1 Prozent höhere Exporte und 10 Prozent höhere Importe vorhergesagt.

Der Nikkei-Index in Tokio gibt seine Vortagesgewinne wieder ab und profitiert auch nicht davon, dass der Dollar zum Yen etwas zulegt. Der Index verliert 0,4 Prozent auf 18.928 Punkte. Auch gute Daten zur Industrieproduktion helfen nicht - sie stammen allerdings auch aus dem Dezember. In Schanghai und in Hongkong geht es dagegen weiter nach oben um jeweils knapp 0,4 Prozent. In Seoul legt der Kospi um 0,2 Prozent zu und macht einen Teil der Vortagesverluste wieder wett. Der australische S&P/ASX-200 ist mit einem Aufschlag von 0,2 Prozent aus dem Tag gegangen.

Marktexperte Ric Spooner von CMC Markets sieht die Börsen aktuell in einer Art Gleichgewicht: "Ich habe den Eindruck, dass der Markt derzeit nicht noch weiter nach oben will, weil wir schon ziemlich weit gelaufen sind", sagt er. Die Anleger wechselten vor allem innerhalb ihres Portfolios Aktien aus, statt tatsächlich hinzuzukaufen.

Bremsenhersteller im Rückwärtsgang

Verkauft werden in Tokio Aktien aus exportsensiblen Sektoren. Honda verlieren 2 Prozent, der Kurs des Subaru-Bauers Fuji Heavy Industries kommt sogar um über 4 Prozent zurück. Die Aktie des Bremsenherstellers Nisshinbo gibt um 4,6 Prozent nach. Sie leide darunter, dass das Unternehmen Pläne zum Bau eines Werkes in Mexiko ad acta gelegt habe, berichten Teilnehmer. Hintergrund dürfte die Trump-Drohung sein, auf Importe aus Mexiko hohe Zölle erheben zu wollen.

Besser als der breite Markt schneiden in Schanghai Aktien von Unternehmen ab, die im Bereich Umweltschutz tätig sind. Hintergrund ist die Ankündigung der Regulierungsbehörde, Unternehmen aus diesem Sektor zu Börsengängen ermutigen zu wollen. Yonker Environment Protection schnellen um 10 Prozent nach oben.

Gold ist angesichts der politische Unwägbarkeiten in den USA und Europa als sicherer Hafen weiter gesucht, die Feinunze bewegt sich mit 1.241 Dollar im Bereich eines Dreimonatshochs.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.664,60 +0,23% -0,61% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 18.928,93 -0,41% -0,97% 07:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.180,71 +0,43% +2,48% 08:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 23.555,71 +0,30% +6,00% 09:00 Straits-Times (Singapur) 3.083,96 +0,57% +7,05% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 8:44 % YTD EUR/USD 1,0681 -0,1% 1,0696 1,0660 +1,6% EUR/JPY 119,86 +0,2% 119,61 119,88 -2,5% EUR/GBP 0,8539 +0,1% 0,8530 0,8528 +0,2% GBP/USD 1,2508 -0,2% 1,2539 1,2501 +1,4% USD/JPY 112,21 +0,3% 111,83 112,44 -4,0% USD/KRW 1145,80 -0,0% 1145,96 1148,46 -5,1% USD/CNY 6,8692 -0,0% 6,8723 6,8859 -1,1% USD/CNH 6,8529 +0,1% 6,8433 6,8554 -1,8% USD/HKD 7,7589 -0,0% 7,7594 7,7587 +0,1% AUD/USD 0,7628 -0,1% 0,7640 0,7623 +5,7% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,58 52,34 +0,5% 0,24 -3,8% Brent/ICE 55,43 55,12 +0,6% 0,31 -3,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.241,02 1.241,36 -0,0% -0,34 +7,8% Silber (Spot) 17,77 17,78 -0,1% -0,01 +11,6% Platin (Spot) 1.016,90 1.016,25 +0,1% +0,65 +12,5% Kupfer-Future 2,67 2,67 +0,1% +0,00 +6,6% ===

February 09, 2017

