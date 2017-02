AUTOSPCA: CHINA AUTO-ABSATZ JANUAR 2,12 MIO STÜCK; -9,8% AIRA400M-Pannen kostet Airbus 40 Millionen Euro Schadenersatz (Bild) CBK (VB +2,4%) Commerzbank - GJ oper Erg 1,4 Mrd (Prog 1,335) , net 279 Mio (Prog 249) , Erträge 9,4 Mrd (Prog 9,3) DBKDeutsche Bank gibt US Swap Clearing auf, FT, online HAB (VB +1,8%) HAMBORNER REIT - Vorläufige Geschäftszahlen 2016 zeigen weiteres wertsteigerndes Wachstum mit deutlichem Erlös- und Ergebniszuwachs HEN3Henkel an Kauf von Sealed-Air-Tochter interessiert, New York Post IFX (VB -0,5%) Infineon -Übernahme in USA droht an Sicherheitsbedenken zu scheitern TKA (VB +0,3%) Thyssenkrupp - Q1 Umsatz 10,09 Mrd (Prog 9,65) , net 8 Mio (Prog 94) , ber EBIT 329 Mio (Prog 317) , bestätigt Jahresprognosen VOW3VW-Aufsichtsrat weist...

Den vollständigen Artikel lesen ...