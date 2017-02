FRANKFURT (Dow Jones)--Der Konsumgüterkonzern Henkel soll einem Zeitungsbericht zufolge in den USA schon wieder kurz vor einem Milliardenzukauf stehen. Wie die New York Post auf ihrer Internetseite unter Berufung auf informierte Personen berichtet, führten die Deutschen vertiefte Verhandlungen über eine Übernahme des Reinigungsgeschäfts von Sealed Air. Der Preis könnte bei über 3 Milliarden US-Dollar liegen.

Die Sealed Air Corp hatte im Oktober angekündigt, die Sparte Diversey Care zusammen mit dem Geschäft für Lebensmittel-Hygiene- und dem Reinigungsgeschäft abspalten zu wollen und in eine neue Gesellschaft zu übertragen. Der Spinoff sollte in der zweiten Jahreshälfte 2017 vollzogen werden.

Henkel war für eine Stellungnahme am Donnerstagmorgen zunächst nicht erreichbar.

Händler: Zukauf würde nicht überraschen, aber Timing

Der Aktienkurs von Henkel könnte nach Erwartung von Marktteilnehmern am Morgen wegen des Presseberichts unter Druck geraten. "Henkel hat auch nach der Sun-Übernahme klargemacht, dass sie zu Procter & Gamble aufholen wollen; insofern kommt das nicht ganz überraschend", sagt ein Händler. Aber dass es sich erneut um eine Übernahme im Bereich von über 3 Milliarden Dollar handeln könnte nur wenige Monate nach der Integration von Sun Products, sei jedoch schneller als erwartet.

Henkel hat die Akquisition des Wasch- und Reinigungsmittelkonzerns The Sun Products Corporation mit Sitz in Wilton im US-Bundesstaat Connecticut im September abgeschlossen. Die Vereinbarung zum Erwerb aller Anteile des Unternehmens von einem Fonds von Vestar Capital Partners wurde im Sommer vergangenen Jahres unterschrieben und hatte - einschließlich bestehender Verbindlichkeiten - ein Volumnen von 3,6 Milloarden US-Dollar.

Nordamerika wichtige Region

Nordamerika ist für Henkel eine der wichtigsten Regionen und die USA sind weltweit das umsatzstärkste Land. Henkel ist mit allen Unternehmensbereichen - Laundry & Home Care, Beauty Care und Adhesive Technologies - in der Region vertreten. Das Portfolio von Henkel in den USA umfasst eine Vielzahl bekannter Konsumenten- und Industriemarken, darunter die Waschmittel Persil und Purex, Schwarzkopf-Haarpflegeprodukte für den Einzelhandel und den Professional-Bereich, Dial-Körperpflege und Loctite-Klebstoffe.

Im Gesamtjahr 2015 erzielte Henkel in Nordamerika einen Umsatz von mehr als 3,6 Milliraden Euro (rund 4,0 Milliarden Dollar). In den letzten Jahrzehnten wurde das Geschäft in der Region kontinuierlich durch Akquisitionen gestärkt, die in das bestehende Geschäft integriert wurden. Beispiele dafür sind Loctite, Dial oder die Klebstoffgeschäfte von National Starch sowie die Hair-Professional-Unternehmen Sexy Hair, Kenra und Alterna.

(Michael Denzin hat zu dem Artikel beigetragen)

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/kla

(END) Dow Jones Newswires

February 09, 2017 02:00 ET (07:00 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.