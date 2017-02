Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-02-09 / 08:16 *Pressemitteilung* *Amadeus FiRe AG: Vorläufige Zahlen des Geschäftsjahres 2016* _Frankfurt/Main, 09. Februar 2017_. Im Geschäftsjahr 2016 erzielte die Amadeus FiRe Gruppe einen konsolidierten Umsatz von EUR 173,3 Mio. (Vorjahr: EUR 169,7 Mio.). Damit konnte der Umsatz gegenüber Vorjahr um 2,1 Prozent gesteigert werden. Der Rohertrag für das Geschäftsjahr 2016 belief sich auf EUR 75,8 Mio. (Vorjahr: EUR 72,8 Mio.), ein Zuwachs um EUR 3,1 Mio. oder 4,2 Prozent. Die Rohertragsmarge stieg um 0,9 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr von 42,9 Prozent auf 43,8 Prozent. Die Vertriebs- und Verwaltungskosten betrugen EUR 46,0 Mio. nach EUR 44,3 Mio. im Vorjahr. Maßgeblich resultierte die Zunahme aus gestiegenen Personalaufwendungen im operativen Geschäft und damit zusammenhängenden personalabhängigen Aufwendungen sowie aus gestiegenen Mietaufwendungen. Mit EUR 30,0 Mio. wurde ein erneuter Höchststand für das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Firmenwertabschreibungen (EBITA), der wichtigsten Zielgröße der Amadeus FiRe Gruppe, erreicht. Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde das EBITA damit um EUR 1,4 Mio. (+4,7 Prozent) gesteigert. Die EBITA Marge von 17,3 Prozent überstieg den Vorjahreswert von 16,9 Prozent um 0,4 Prozentpunkte. Ziel der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2017 ist es, trotz drei Arbeitstagen weniger und signifikanten Investitionen zum weiteren Ausbau des Geschäftsbetriebs das erreichte EBITA in Höhe von EUR 30,0 Mio. zu übertreffen. Die endgültigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2016 werden im Rahmen einer Bilanzpressekonferenz / DVFA-Veranstaltung am 14. März 2017 bekannt gegeben. *Amadeus FiRe AG Thomas Weider Investor Relations Tel: +49 (69) 96 876-180* Investor-Relations@Amadeus-FiRe.de Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Amadeus FiRe AG Schlagwort(e): Dienstleistungen 2017-02-09 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Amadeus FiRe AG Darmstädter Landstr. 116 60598 Frankfurt Deutschland Telefon: +49 (0)69 96876 - 180 Fax: +49 (0)69 96876 - 182 E-Mail: investor-relations@amadeus-fire.de Internet: www.amadeus-fire.de ISIN: DE0005093108 WKN: 509310 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP-Media 542701 2017-02-09

