FRANKFURT (Dow Jones)--MIG Fonds hat sich komplett von ihrer 15,4-prozentigen Beteiligung an der Brain Biotechnology Research and Information Network AG getrennt. Auf Basis des Brain-Schlusskurses vom Mittwoch von 19,90 Euro ergibt sich ein Volumen von hochgerechnet rund 50 Millionen Euro. Platziert wurden die 2.528.389 von dem Venture-Capital-Investor gehaltenen Aktien bei institutionellen Investoren. Angaben zum Platzierungspreis wurden nicht gemacht. Die MIG Fonds waren seit 2006 mit mehreren ihrer Fonds an Brain beteiligt.

February 09, 2017 02:38 ET (07:38 GMT)

