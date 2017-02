Vontobel Morning Focus (ZURICH INS. GROUP, ALSO, BELIMO, DKSH) Date: February 9, 2017 ************************************************** What's new? ************************************************** - ZURICH INS. GROUP (HOLD, PT 285): GJ17-Ergebnisse bleiben hinter den Erwartungen zurück, ZIG bestätigt jedoch einen recht positiven Ausblick in einem anhaltend schwierigen Marktumfeld - ALSO (BUY, PT 128): Vorläufige GJ16-Zahlen: Betriebsergebnis trotz anhaltender Investitionen leicht über den Erwartungen - Nettogewinn über den Erwartungen - 18% Dividendenanstieg ist positive Überraschung - Buy Rating mit Überzeugung bekräftigt, Kursziel: CHF 128 - BELIMO (HOLD, PT 3,300): Reingewinn GJ16 ~7% unter Konsens aufgrund des...

