Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Exporte knacken 2016 bisherige Bestmarke

Die deutschen Exporte und Importe haben im Jahr 2016 die bisherigen Rekordmarken geknackt. Die deutschen Exporteure verkauften Waren im Wert von 1.207,5 Milliarden ins Ausland, während sich die Importe auf 954,6 Milliarden summierten. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilte, waren damit die deutschen Exporte im Jahr 2016 um 1,2 Prozent und die Importe um 0,6 Prozent höher als im Jahr 2015.

Ökonomen: Wahlsieg Le Pens könnte Kapitalverkehrskontrollen auslösen

Ein Wahlsieg der Front-National-Chefin Marine Le Pen bei den französischen Präsidentschaftswahlen könnte nach Einschätzung von Ökonomen zu einer Panik an den Finanzmärkten führen und Kapitalverkehrskontrollen nach sich ziehen. Denn Le Pen hat für den Fall ihres Siegs eine Neuverhandlung des EU-Vertrags mit dem Ziel angekündigt, Frankreichs Unabhängigkeit wiederherzustellen und einen neuen Franc einzuführen.

Britisches Unterhaus billigt Gesetz zu Start des Brexit-Verfahrens

Mit großer Mehrheit hat das britische Unterhaus am Mittwochabend dem Gesetzentwurf zum Start der Brexit-Verhandlungen mit der Europäischen Union zugestimmt. Die Abgeordneten erteilten der Regierung mit 494 gegen 122 Stimmen die förmliche Erlaubnis, die Austrittsverhandlungen mit der EU aufzunehmen. Nach der Abstimmung im Unterhaus geht die Vorlage nun ins Oberhaus.

Schäuble: Ohne Reformen kann Athen nicht im Euro bleiben

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) hat Griechenland zu einer Erfüllung seiner Reformzusagen gemahnt und das Land gewarnt, sonst müsse es die Eurozone verlassen. In der ARD sah Schäuble Europa zudem in seiner bisherigen Form am Ende, sollte Marine Le Pen die Wahl in Frankreich gewinnen.

Italien will Abschiebungen ausweiten und Integration stärken

Die italienische Regierung will die Abschiebung abgelehnter Asylbewerber beschleunigen und zugleich die Integration anerkannter Schutzsuchender verbessern. Diese Ziele verfolgt das Maßnahmenpaket zur Flüchtlingspolitik, das Innenminister Marco Minniti am Mittwoch im Parlament in Rom vorstellte. Eine der vorgeschlagenen Maßnahmen zielt auf eine Beschleunigung der Asylverfahren ab.

Röttgen für mehr deutsche Kompromissbereitschaft in Europa

Der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen hat von der Bundesregierung eine größere Kompromissbereitschaft in den europäischen Streitfragen gefordert. Angesichts der Krise Europas und der kritischen Haltung des neuen US-Präsidenten Donald Trump zu den transatlantischen Beziehungen müsse es für Deutschland das vorrangige Ziel sein, "dass Europa wieder funktioniert", sagte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag bei einem Besuch in Washington.

Trumps Kandidat für Oberstes Gericht kritisiert US-Präsident für Richterschelte

Der von US-Präsident Donald Trump für den vakanten Richterposten am Obersten Gericht nominierte Bundesrichter Neil Gorsuch hat die Juristenschelte Trumps im Streit um den Einreisebann kritisiert. Der konservative Richter habe die jüngsten Attacken des Präsidenten gegen Richter und Gerichte bei einem Treffen mit dem Senator Richard Blumenthal von den oppositionellen Demokraten missbilligt, bestätigte der Sprecher Gorsuchs, Ron Bonjean.

US-Senat bestätigt Jeff Sessions als neuen Justizminister

Der US-Senat hat Jeff Sessions als neuen US-Justizminister bestätigt. Die Kammer stimmte am Mittwoch mit 52 gegen 47 Stimmen für den Kandidaten von US-Präsident Donald Trump. Der umstrittene 70-jährige Senator erhielt damit lediglich eine Stimme aus dem Lager der oppositionellen Demokraten, während die Republikaner geschlossen für ihn votierten.

Trump wirft sich für Firma seiner Tochter in die Bresche

US-Präsident Donald Trump hat die Kaufhauskette Nordstrom hart dafür kritisiert, dass sie die Modekollektion seiner Tochter Ivanka aus dem Sortiment genommen hat. Seine Tochter werde von Nordstrom "so unfair" behandelt, schrieb Trump im Kurzbotschaftendienst Twitter. "Schrecklich!", fügte er hinzu. Seit seinem Wahlsieg hat Trump wiederholt einzelne Unternehmen gelobt oder angegriffen. Es war jedoch nun das erste Mal, dass er sich offen für eine Firma in die Bresche warf, die zum Unternehmensimperium seiner Familie gehört.

Neuseeland/Zentralbank lässt Cash Rate unverändert bei 1,75%

Niederlande Inflationsrate Jan 1,7% - CBS

Niederlande Inflationsrate Dez war 1,0% - CBS

GB/RICS-Hauspreisindex Jan +25 (Dez: +23)

GB/RICS-Hauspreisindex Jan PROGNOSE: +22

Norwegen BIP 4Q +0,3%

Norwegen BIP 4Q PROGNOSE: +0,3%

Norwegen BIP 3Q revidiert auf +0,1% von +0,2%

Japan/Maschinenbauaufträge Kern Dez +6,7% (PROG: +3,1%) gg Vm

Japan/Maschinenbauaufträge Kern Dez +6,7% gg Vj

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

February 09, 2017 03:00 ET (08:00 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.