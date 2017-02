Die Analysten der Raiffeisen Centrobank (RCB) haben ihr Kursziel für die Aktien des Leiterplattenherstellers AT&S von 10,90 Euro auf 10,70 Euro leicht angepasst. Das Anlagevotum wurde mit "Hold" bestätigt.

RCB-Analystin Teresa Schinwald verweist in ihrem Company Update auf die besser als erwarteten Ergebnisse im 3. Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2016/17. Der Ausblick auf das Gesamtjahr wurde von dem AT&S-Management jedoch wegen steigenden Kupfer- und Laminatpreise bestätigt.

Beim Ergebnis je Aktie erwarten die RCB-Analysten minus 1,36 Euro für 2016/17, sowie plus 0,15 bzw. plus 0,85 Euro für die beiden Folgejahre. Eine Dividendenausschüttung (0,17 Euro je Anteilsschein) wird erst im Jahr 2019 gesehen.

Am Donnerstagmittag notierten die AT&S-Titel an der Wiener Börse mit plus 1,76 Prozent bei 10,10 Euro.

