München (ots) -



- Einführung der neuen Schaden- und Unfallversicherungen "Generali Einfach Privat"



- Stärkung der Smart Insurance-Offensive durch innovative Technologie des Partners Devolo



- Smart Insurance-Lösung Generali Domocity setzt auf Risikoprävention - noch bevor ein Schaden eintritt



Die Generali Versicherungen haben ihre neue Privatkunden-Linie "Generali Einfach Privat" im Exklusiv-Vertrieb Generali eingeführt. Sie kombiniert leistungsstarke Sach-/Unfall-/Haftpflicht-Versicherungen mit der innovativen Smart Insurance-Lösung Generali Domocity. Mit Devolo hat die Generali dabei eines der führenden deutschen Elektronikunternehmen als Partner an ihrer Seite.



Giovanni Liverani, Vorstandsvorsitzender der Generali Deutschland AG, erklärt: "Mit unseren Smart-Insurance-Lösungen erfinden wir Versicherungen neu. Ziel als Vorreiter in Smart-Insurance ist es, unseren Kunden mittels innovativer Technologien ein verlässlicher Partner in allen Lebensbereichen zu sein - insbesondere dann, wenn ein Schaden noch gar nicht eingetreten ist."



Bei Generali Domocity handelt es sich um einen Baustein im KomfortPlus-Schutz der Hausratversicherung. Damit wird Versicherungsschutz mit innovativer Technik kombiniert: Kunden erhalten mit Generali Domocity erweiterte und verbesserte Versicherungsleistungen sowie ein Sicherheitspaket von Devolo. Dieses besteht unter anderem aus der Steuerzentrale, mit der Kunden ihre Elektronikgeräte individuell programmieren können. Alarmsirene, Schaltsteckdose, Sensoren für Tür oder Fenster sowie Wassermelder sorgen für optimalen Schutz von Haus bzw. Wohnung. Im Schadenfall informiert die Home Control-App Kunden, die ihr Zuhause so bequem und einfach sichern können. Neben Generali Domocity können Kunden auch den Zusatz-Baustein SmartProtect in ihre Hausratversicherung einschließen. SmartProtect ist der optimale Schutz für private Unterhaltungselektronik, wie Smartphones, Tablets und Digitalkameras. Abgesichert werden Schäden, verursacht durch Kurzschluss oder Ungeschicklichkeit, aber auch durch Sand, Frost, Feuchtigkeit, Diebstahl oder Raub. Bedienungsfehler, Fallschäden und Fremdverschulden sind ebenfalls mit abgesichert.



"Nach Generali Vitality und Generali Mobility ist Generali Domocity ein weiterer wichtiger Baustein unserer Smart Insurance-Offensive. Damit übertragen wir unseren Ansatz, Anreize für die Risikoprävention zu setzen, auch aufs Eigenheim. Eingebunden in 'Generali Einfach Privat' bieten wir unseren Kunden optimalen Schutz für Heim und Wohnung", sagt Claudia Andersch, als Chief Insurance Officer der Generali Deutschland AG, verantwortlich für die Produktentwicklung.



Mit "Generali Einfach Privat" stärken die Generali Versicherungen zudem die Leistungen ihrer Privatkunden-Produkte (Haftpflicht-, Hausrat-, Wohngebäude-, Unfall-, Glas-, Reisegepäck- und Rechtsschutzversicherungen) und ihre Kundenzentrierung. So hat das Unternehmen auch seinen Beratungsansatz "Beratung Plus" weiter entwickelt, der eine noch bessere, individuelle Kundenberatung ermöglicht.



