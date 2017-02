Coeur Mining Inc. generierte im vierten Quartal letzten Jahres einen Umsatz in Höhe von 159,2 Mio. $, wodurch sich der Gesamtjahresumsatz auf 665,8 Mio. $ summierte. Dies geht aus den vorläufigen Zahlen hervor, die das Unternehmen gestern vorstellte. Es folgen weitere Finanzergebnisse in der Zusammenfassung:



? Das Unternehmen verzeichnete in den drei Monaten bis 31. Dezember 2016 einen Nettoverlust von 8,3 Mio. $ oder 0,03 $ je Aktie. Im Gesamtjahr ergab sich aber ein Nettogewinn von 55,4 Mio. $ oder 0,34 $ je Aktie.



? Der adjustierte Nettogewinn belief sich in den beiden Zeiträumen auf 2,8 bzw. 47,8 Mio. $ oder 0,01 bzw. 0,29 $ je Aktie.



? Das adjustierte EBITDA wurde für das Dezemberquartal mit 44,0 Mio. $ beziffert. Im gesamten Geschäftsjahr erreichte dieses 215,2 Mio. $.



? Der operative Cashflow belief sich in den drei und zwölf Monaten auf 22,5 resp. 125,8 Mio. $.



? Per 31. Dezember 2016 verfügte Coeur über Barmittel, Barmitteläquivalente und kurzfristige Investments in Höhe von 162,2 Mio. $.



Im vergangenen Jahr produzierte das Unternehmen insgesamt 14,8 Mio. Unzen Silber und 358.170 Unzen Gold , davon 3,9 Mio. Unzen Silber und 102.500 Unzen Gold im vierten Quartal. Umgerechnet summierte sich der Ausstoß im Jahr 2016 damit auf 36,3 Mio. Unzen Silberäquivalent.



Coeur rechnet 2017 mit einer Produktion von 16,4-18,0 Mio. Unzen Silber und 362.000-387.000 Unzen Gold bzw. 38,1-41,2 Mio. Unzen Silberäquivalent.



