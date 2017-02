3M COMPANY

Liebe Trader,

das ohnehin schon recht gut auswertbare Papier des US-amerikanischen Mischkonzerns 3M beeindruckt einmal mehr wieder durch seine schönen Chartmuster - ein bullischer Doppelboden aus 2015/2016 bei 134,00 US-Dollar hatte seine entsprechende Wirkung zur Oberseite eindrucksvoll entfalten dürfen und schob die Kursnotierungen bis Mitte letzten Jahres auf ein Verlaufshoch von 182,27 US Dollar an. Von dort aus setzte die Aktie auf die Unterstützung um etwa 165,00 US-Dollar wieder zurück, stabilisierte sich an dieser Stelle recht schnell und schaffte es bis 180,00 US-Dollar wieder aufwärts. Seitdem konsolidiert der Wert in einem mehrwöchigen und leicht abfallenden Trendkanal, wobei dieser als die rechte Schulter einer potentiellen inversen SKS-Formation seit den Jahreshochs aus 2016 interpretiert werden kann. Die dazugehörige Nackenlinie verläuft entsprechend um 180,00 US-Dollar - ein Überschreiten dieser Markierung könnte für eine große Trendwende sorgen und zudem eine monatelange Kursrally anfachen.

Long-Chance:

Ein spekulatives Investment über kleinere Handelspositionen auf aktuellem Kursniveau kann angesichts des vorliegenden Chartbildes nicht ganz verkehrt sein, ein entsprechendes Kaufsignal dürfte sich aber erst oberhalb von 180,00 US-Dollar einstellen. Dann kann wieder nachgekauft werden oder risikoscheue Anleger steigen erst auf den abfahrenden Zug auf. Kursgewinne bis zunächst 190,00 US-Dollar wären problemlos möglich, aus der Berechnung der inversen SKS-Formation könnte die Aktie von 3M in den kommenden Monaten sogar bis in den Kussbereich von 203,56 US-Dollar zulegen. Dafür ist aber ein langer Atem erforderlich, ein entsprechender Stop ist nicht höher als die 200-Tage Durchschnittslinie bei aktuell 172,39 US-Dollar anzusetzen. Darunter dürfte das Bild einer möglichen Trendwende jedoch stark ins Wanken geraten, Abgaben auf die Horizontalunterstützung von rund 165,00 US-Dollar wären unausweichlich.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 177,07 US-Dollar

Kursziel: 179,25 / 190,00 / 199,21 US-Dollar

Stopp: < 172,39 US-Dollar

Risikogröße pro CFD: 4,68 US-Dollar

Zeithorizont: 2 - 8 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



3M Corp., Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 177,07 US-Dollar; 14:30 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

