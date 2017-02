Während der Umsatz des Kurznachrichtendienstes mit 717 Millionen Dollar um rund 3 Prozent hinter der Erwartung zurückblieb, wurde der Konsens beim Gewinn übertroffen: Es waren 0,16 Dollar je Aktie, gegenüber erwarteten 0,12 Dollar je Anteilsschein.



Die Erlöse des 4. Quartals lagen um 0,9 Prozent höher als im entsprechenden Vorjahresquartal, dieses leichte Wachstum ging ausschließlich auf das Geschäft mit Daten zurück (+ 14 Prozent auf 79 Millionen Dollar). Die Werbeerlöse wurden als "leicht rückläufig" bezeichnet.



Regional gesehen: Im Heimatmarkt sank der Umsatz um 5 Prozent auf 440 Millionen Dollar, dafür wuchs das Auslandsgeschäft um 12 Prozent auf 277 Millionen Dollar.



Eine wichgtige Grundlage für die Steigerung war der Zulauf neuer Nutzer: Die durchschnittliche monatliche Besucherzahl stieg um 4 Prozent auf 319 Millionen.



Im laufenden Geschäftsjahr will Twitter 300 bis 400 Millionen Dollar investieren; man rechnet mit weiter steigenden Nutzerzahlen, nachdem man 2016 negative Nutzungstrends wieder in die gewünschte Richtung drehen konnte, wie CEO Jack Dorsey heute andeutete.



Vorbörslich gibt die Twitter-Aktie 10,4 Prozent nach und markiert 16,77 Dollar, damit beträgt Twitters Börsenwert rund 12,1 Milliarden Dollar. Im vorigen Sommer stand der Kurs zeitweise unter 14 Dollar, bevor er in einer ergebnislos verlaufenen, mehrteiligen Übernahmespekulation auf rund 25 Dollar hochgetrieben wurde.



Helmut Gellermann / Frankfurter Tagesdienst