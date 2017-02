Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Vinci nach Jahreszahlen von 76 auf 81 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Geschäftsbereich Concessions bleibe in exzellenter Verfassung, der in Aussicht gestellte Wendepunkt im Contracting-Segment sei aber noch wichtiger, schrieb Analyst Nabil Ahmed in einer Studie vom Donnerstag. Er hob seine Gewinnschätzung je Aktie um 6 Prozent an und bezeichnete die Aktie des Bau- und Dienstleistungskonzerns weiterhin als "Top Pick" im Sektor./tih/zb

ISIN: FR0000125486