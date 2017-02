Villeroy & Boch legt eine Schippe drauf - die Aktie auch

Der Keramikhersteller Villeroy & Boch (WKN: 765723 / ISIN: DE0007657231) befindet sich weiter auf Kurs. Mit einem deutlichen Plus beim Ergebnis konnte sogar die solide Umsatzsteigerung noch übertroffen werden. Auch der Blick in die Zukunft verheißt gute Chancen für die Aktie.

Mit einem 2016er Umsatz von 820,1 Mio. Euro (+2,0 Prozent nominal) konnte Villeroy & Boch einen Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) in Höhe von 47,6 Mio. Euro erzielen. Das Gesamtjahres-EBIT liegt damit um 9,4 Prozent über dem Vorjahreswert von 43,5 Mio. Euro. Gründe hierfür waren in erster Linie die positive Umsatzentwicklung sowie ein effektives Kostenmanagement. Im Konzern-EBIT enthalten ist auch ein Sonderertrag in Höhe von 1,7 Mio. Euro aus dem Verkauf der schwedischen Werksimmobilie in Gustavsberg (Vorjahr: 1,4 Mio. Euro). Das Konzernergebnis wurde um 6,6 Prozent auf 29,1 Mio. Euro verbessert.

