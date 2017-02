NEW YORK (dpa-AFX) - Vorsichtiger Optimismus hat sich am Donnerstag am US-Aktienmarkt breit gemacht. Die wichtigsten Aktienindizes nahmen, wenn auch etwas zögerlich, wieder ihren Rekordlauf auf. Unterstützung kam von besser als erwarteten wöchentlichen US-Arbeitsmarktdaten sowie einer insgesamt eher freundlichen Börsenstimmung. Die Rede des Notenbank-Chefs von St. Louis, James Bullard, hingegen brachte Börsianern zufolge nichts Neues.

Der Dow Jones Industrial legte im frühen Handel um 0,28 Prozent auf 20 110,47 Punkte zu, womit ihm nun weniger als 50 Punkte bis zu einem neuen Rekord fehlen. Dem technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 und dem S&P-500-Index gelangen neue Höchststände: Der Nasdaq-Auswahlindex legte um 0,12 Prozent auf 5202,81 zu und der marktbreite S&P-Index gewann 0,30 Prozent auf 2301,54 Punkte./ck/jha/

