Schwarzach am Main - METRO-Aktie: Grünes Licht für Aufspaltung - Aktienanalyse Der Handelskonzern METRO (ISIN: DE0007257503, WKN: 725750, Ticker-Symbol: MEO, Nasdaq OTC-Symbol: MTAGF) hat von seinen Aktionären grünes Licht für die geplante Aufspaltung in einen Lebensmittel- und einen Elektronikhändler bekommen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.

