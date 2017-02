Eigentlich will sich European Lithium Limited (WKN A2AR9A / ASX EUR) mit dem österreichischen Lithiumprojekt Wolfsberg auf die Produktion von hochqualitativem Lithium konzentrieren, das in der Fertigung von Batterien zum Einsatz kommen soll - das Unternehmen wird hier vom Boom in der Elektromobilität profitieren können. Bei den Arbeiten an der Optimierung der Metallurgie, die durch das deutsche Unternehmen Dorfner Anzaplan durchgeführt werden, hat die australische European Lithium massive Fortschritte und interessante Entdeckungen gemacht.

Den vollständigen Artikel lesen ...