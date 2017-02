ZÜRICH (Dow Jones)--Mit Gewinnen ist der Aktienmarkt in Zürich am Donnerstag aus dem Handel gegangen. Am Nachmittag kam noch etwas Schwung in den Markt, nachdem die Wall Street neue Höchststände erklimmen konnte. Händler berichteten von einer guten, aber nicht euphorischen Stimmung. Vor allem die politischen Unwägbarkeiten in Europa und Amerika hielten aktuell die Märkte im Zaum. Der SMI gewann 0,7 Prozent auf 8.438 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursgewinner und 4 -verlierer gegenüber, unverändert schloss 1 Aktie. Umgesetzt wurden 50,15 (zuvor: 68,92) Millionen Aktien.

Erneut stützten die defensiven Pharmawerte den Gesamtmarkt. Roche gewannen 1,1 Prozent und Novartis 1,2 Prozent. Zurich Insurance gaben nach Zahlen 0,5 Prozent ab. Analysten bewerteten das Zahlenwerk überwiegend positiv, verwiesen aber darauf, dass die Aktie nicht mehr billig ist. Seit ihrem Tief vor einem Jahr hat sie über 50 Prozent zugelegt.

Stärkster Wert im SMI waren Lafargeholcim mit einem Plus von 2,8 Prozent. Manche Anleger spekulieren über Infrastrukturaufträge aus den USA unter der Trump-Administration. Bankenwerte erholten sich von ihren jüngsten Verlusten. Credit Suisse gewannen 1,8 Prozent und UBS 1,3 Prozent.

ABB stiegen um 1,1 Prozent. Morgan Stanley hat das Kursziel erhöht und rät weiter zum Übergewichten der Aktie. Die Konsensschätzungen seien zu konservativ.

February 09, 2017

