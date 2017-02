Der Traditionsreeder Rickmers ist hochverschuldet. Nun verkauft das Hamburger Unternehmen sein Liniengeschäft an den Bremer Bauunternehmer Zeaborn - und zahlt dafür sogar noch eine Mitgift.

Die Hamburger Reedereigruppe Rickmers verkauft einen wesentlichen Teil ihres Geschäfts. Das Linien-Geschäft Rickmers Line geht an die Bremer Zeaborn Gruppe. Das teilte Rickmers in einer Ad-hoc-Meldung am Donnerstagabend mit. Die Flotte bestand zuletzt aus elf Schiffen und 153 Mitarbeitern. Das Familienunternehmen trennt sich damit von einer verlustreichen Sparte - und zahlt dafür sogar noch einen einstelligen Millionen-Betrag Mitgift.

Rickmers ist hochverschuldet - unter anderem mit ...

