Die German Startups Group konkretisiert ihre Guidance für das Geschäftsjahr 2016

DGAP-Ad-hoc: German Startups Group Berlin GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Prognose Die German Startups Group konkretisiert ihre Guidance für das Geschäftsjahr 2016

10.02.2017 / 00:33 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

+++ Ad-hoc-Mitteilung+++

Die German Startups Group konkretisiert ihre Guidance für das Geschäftsjahr 2016

Berlin, 9. Februar 2017 - Der German Startups Group liegen bisher keine eindeutigen Erkenntnisse in Bezug auf ihr Portfoliounternehmen Auctionata vor, die auf eine fortgesetzte Werthaltigkeit der gewährten Wandeldarlehen in Höhe des Nominalbetrags oder eines Teilbetrags schließen lassen, deshalb wertet sie diese nunmehr, wie schon in der Ad-hoc-Mitteilung vom 19. Januar 2017 antizipiert, per 31.12.2016 voll ab. Wie für diesen Fall bereits mitgeteilt, rechnet die Geschäftsführung damit, dass dies das Netto- Konzernergebnis der German Startups Group im Geschäftsjahr 2016 mit bis zu 0,17 Euro pro Aktie belastet (IFRS). Insgesamt rechnet die Gesellschaft mit einem operativen Verlust nach Steuern von 0,17 Euro und einem Gesamtergebnis nach Steuern von etwa 0,27 Euro pro Aktie (IFRS). Das Geschäftsjahr 2017 wird durch den Vorgang nicht berührt.

Investor-Relations-Kontakt cometis AG Henryk Deter/ Claudius Krause Tel: +49 611 20585528 Mail: krause@cometis.de

10.02.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: German Startups Group Berlin GmbH & Co. KGaA

Platz der Luftbrücke 4-6 12101 Berlin Deutschland Telefon: +49.30.6098890.80 Fax: +49.30.6098890.89 E-Mail: info@german-startups.com Internet: www.german-startups.com ISIN: DE000A1MMEV4 WKN: A1MMEV

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Tradegate Exchange; Open Market (Entry Standard) in Frankfurt

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

543569 10.02.2017 CET/CEST

ISIN DE000A1MMEV4

AXC0001 2017-02-10/00:34