Die Regierung in Moskau zeigt sich bereit, die Zusammenarbeit am Hindukusch zu erneuern. US-General Nicholson plädiert in Washington für eine Aufstockung seines Truppenkontingents. Russland wirft er falsche Ziele vor.

Russland hat den USA und der Nato eine Zusammenarbeit in Afghanistan angeboten. Die Regierung in Moskau sei bereit, die Kooperation zu erneuern, um gemeinsame Ziele am Hindukusch zu erreichen, sagte Außenamtvertreter Samir Kabulow in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Tass.

Die Sicherheitslage verschlechtere sich und die afghanischen Sicherheitskräfte seien nicht in der Lage, sich ...

