Mobimo Holding AG / Schlagwort(e): JahresergebnisMobimo Holding AG: Sehr erfolgreicher Geschäftsverlauf im Jahr 201610.02.2017 / 07:00 CET/CESTVeröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR---------------------------------------------------------------------------MedienmitteilungSehr erfolgreicher Geschäftsverlauf im Jahr 2016 - Unternehmensgewinn übertrifft mit CHF 159,4 Mio. das Ergebnis des Vorjahres(CHF 105,0 Mio.) um markante 51,9%. - Den Aktionären zurechenbarer Unternehmensgewinn exklusive Neubewertung um 26,5% auf CHF 99,4 Mio. gesteigert (Vorjahr CHF 78,6 Mio.). - EBIT um 17,5% auf CHF 200,3 Mio. angewachsen (Vorjahr CHF 170,4 Mio.). - Erfolg aus Verkauf Promotion und Entwicklungsdienstleistungen um 330,5% auf CHF 23,9 Mio. erhöht (Vorjahr CHF 5,5 Mio.). - Mieterträge um 6,3% auf CHF 114,7 Mio. (Vorjahr CHF 107,8 Mio.) gesteigert.Luzern, 10. Februar 2017 - Mobimo schliesst das Jahr 2016 mit einemausgezeichneten Ergebnis ab. Sie steigert den Erfolg aus Promotions- undEntwicklungsdienstleistungen markant und erzielt ein weiteres Wachstum derMieteinnahmen. Aus mehrheitlich marktbedingter Neubewertung und dem Verkaufvon drei Anlageliegenschaften resultiert darüber hinaus einausserordentlich hoher Erfolg.Mobimo übertrifft im Jahr 2016 mit einem Unternehmensgewinn von CHF 159,4Mio. das Rekordergebnis des Vorjahres um 51,9%. Im Gewinn enthalten ist einErfolg aus dem Verkauf von drei Anlageliegenschaften von CHF 34,9 Mio.(Vorjahr zwei Liegenschaften, CHF 63,8 Mio.). Exklusive der 2016mehrheitlich marktbedingten Neubewertung beläuft sich der den Aktionärenzurechenbare Gewinn auf CHF 99,4 Mio. (Vorjahr CHF 78,6 Mio.), was einerSteigerung um 26,5% entspricht. Zusätzlich verzeichnet Mobimo eineneinmaligen positiven Sondereffekt im Bereich der latenten Steuern. Die sehrerfreuliche operative Leistung erlaubt es der Gesellschaft, derGeneralversammlung erneut die Ausschüttung von CHF 10.00 pro Aktie zubeantragen.Steigerung der Mieteinnahmen bei tiefer LeerstandsquoteTrotz selektiver Verkäufe aus dem Portfolio steigt der Ertrag ausVermietung erneut um 6,3% auf CHF 114,7 Mio. Die Vergleichbarkeit zwischenBerichtsperiode und Vorjahr ist aber nur bedingt gegeben, da sich dasPortfolio in den Jahren 2015 und 2016 stark veränderte: einerseits aufgrundder erwähnten Verkäufe von Anlageliegenschaften, andererseits aufgrund desErwerbs des Portfolios der Dual Real Estate Investment SA in Genf zumJahresende 2015. Der Zuwachs an Mietwohnungen durch diese Akquisitionbeträgt rund 700 Einheiten. Dazu kamen im Jahr 2015 und 2016 266Wohneinheiten, die aus der eigenen Projektentwicklung stammen. Ein Beispieldafür ist der Anfang 2016 den Mietern übergebene Neubau Letzihof in Zürich.Der Anteil der Mieterträge aus Wohnnutzung beträgt nun 28% (Vorjahr 29%).Der Erfolg aus Vermietung beläuft sich auf CHF 96,2 Mio. (Vorjahr CHF 94,1Mio.). Dies entspricht einer Zunahme um 2,3%. Die Leerstandsquote liegt per31. Dezember 2016 mit 4,8% (31. Dezember 2015 4,7%) praktisch unverändertauf einem tiefen Niveau. Die vollständige Integration der FM Service &Dienstleistungs AG, die 2014 als Joint Venture startete, ist eine derMassnahmen, um langfristig eine hohe Mieterzufriedenheit und damit aucheine tiefe Leerstandsquote zu erhalten. Bedingt durch die Integration derGesellschaft beträgt der Mitarbeiterbestand per Stichtag 135,7Vollzeitäquivalente.Angebot von Entwicklung Dritte stark nachgefragtDer Ertrag aus Promotion und Entwicklungsdienstleistungen erreicht im Jahr2016 CHF 151,8 Mio. (Vorjahr CHF 86,2 Mio.). Daraus resultiert einemarkante Steigerung des Erfolgs aus Promotion undEntwicklungsdienstleistungen auf CHF 23,9 Mio. Die grösste Anzahlertragswirksamer Eigentumsübertragungen von Stockwerkeigentum gehen 2016auf die Überbauung Am Meggerwald in Luzern zurück. Im Bereich EntwicklungDritte erfolgte 2016 der Verkauf eines Projekts auf dem Krienser Mattenhofund im Juli 2016 die Übergabe des für 3M EMEA schlüsselfertig erstelltenBürogebäudes in Langenthal. Mit dem Erwerb einer Zweidrittelbeteiligung ander BSS&M Real Estate AG in Zürich baut Mobimo zudem die stark nachgefragteEntwicklungstätigkeit für Dritte weiter aus.Reinvestition der Erlöse aus selektiven VerkäufenDie Nachfrage institutioneller Investoren nach Wohnliegenschaften bleibtaufgrund der Tiefstzinsen hoch. Auch attraktive Büro- undGewerbeliegenschaften werden zunehmend nachgefragt. In diesemTransaktionsumfeld tätigte Mobimo keine Zukäufe, veräussertehingegen einzelne Anlageliegenschaften. Der Erlös aus den Verkäufen beträgtCHF 158,5 Mio. (Vorjahr CHF 236,8 Mio.), der Erfolg CHF 34,9 Mio. (VorjahrCHF 63,8 Mio.). Der aus den Verkäufen resultierende Mittelzufluss wirdMobimo zu deutlich höheren Renditen wieder in die eigeneEntwicklungspipeline investieren. Das Investitionsvolumen von Projekten imBau beläuft sich auf CHF 560 Mio., dasjenige von Projekten in Planung aufCHF 470 Mio.Hauptsächlich marktbedingt sank der durchschnittliche Diskontsatz fürNeubewertungen per 31. Dezember 2016 auf 3,75% (Vorjahr 4,08%). Dies wirktsich insbesondere in den Bewertungen der Wohnliegenschaften und Bauprojektefür Wohnliegenschaften positiv aus. Aus der Neubewertung derAnlageliegenschaften und der Anlageliegenschaften im Bau resultiert einErfolg aus Neubewertung von CHF 80,7 Mio. (Vorjahr CHF 34,7 Mio.).Viel Bewegung im Flon-Quartier in LausanneIn Lausanne startete Mobimo im südlichen Teil des Flon-Quartiers dieRealisierung von Les Garages, ein Projekt, mit dem attraktiveGewerbeflächen entstehen werden. Im Jahr 2017 werden die Bauarbeiten füreinen Hotelneubau in Angriff genommen: Der Hotelbetreiber SV Hotel wird2019 darin das erste Moxy-Hotel der Schweiz mit 110 Betten eröffnen. Moxyist eine erfolgreiche Marke des US-Hotelkonzerns Marriott. In derDeutschschweiz wird vor allem in Zürich, Kriens und Aarau im Auftrag vonMobimo gebaut: Auf dem Zürcher Labitzke-Areal entstehen zehn Gebäude mitinsgesamt 277 Mietwohnungen und Flächen für Gewerbe und Läden. Auf demKrienser Mattenhof realisiert Mobimo ein urbanes, gemischt genutztesQuartier, das den Auftakt zur Weiterentwicklung der Region Luzern Süddarstellt. Im Aarauer Aeschbachquartier sind bereits 56 der 92Eigentumswohnungen verkauft. Die Käufer beziehen ab Anfang 2017 ihr neuesEigenheim. Auch die Bauarbeiten für die 167 Mietwohnungen, derenFertigstellung für 2018 geplant ist, sind im Gang.AusblickDer Immobilienmarkt bleibt attraktiv, einerseits aufgrund des andauerndenTiefzinsniveaus, aber auch dank der Attraktivität der Schweiz iminternationalen Vergleich. Die Nachfrage nach Wohn- und Arbeitsflächen instädtischen Zentren und in hochwertigen Liegenschaften bleibt hoch. Mitihrem breit diversifizierten Portfolio, der gut gefülltenEntwicklungspipeline und der bald zwanzigjährigen Erfahrung ist Mobimo gutgerüstet für die Zukunft. Das flexible Geschäftsmodell ermöglicht es,gezielt Chancen wahrzunehmen und auf Marktveränderungen frühzeitig zureagieren. Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung rechnen deshalb auchin Zukunft mit guten operativen Ergebnissen, die attraktive Ausschüttungenan die Aktionärinnen und Aktionäre der Gesellschaft ermöglichen sollten.Ausführliche Berichterstattung: Den Bericht zum Geschäftsjahr 2016 findenSie auf unserer Webseite www.mobimo.ch.Heute um 10.00 Uhr findet eine Analysten- und Medienkonferenz statt: Dr.Christoph Caviezel (CEO) und Manuel Itten (CFO) werden dasGeschäftsergebnis 2016 präsentieren.Die Analysten- und Pressekonferenz kann auch live als Webcast verfolgtwerden: http://mobimo100217-live.audio-webcast.comUm 14.00 Uhr führen wir eine Telefonkonferenz in Englisch für Analysten undMedien durch. Nach der Präsentation des Geschäftsergebnis 2016 stehenChristoph Caviezel (CEO) und Manuel Itten (CFO) für Fragen zur Verfügung.Eine Anmeldung ist nicht nötig.Einwahlnummer: +41 44 580 10 22 | Konferenz-ID: 8616561Die dazugehörige Präsentation ist unter folgendem Link verfügbar:www.audio-webcast.com (Passwort: mobimo0217en)Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:Mobimo Holding AGDr. Christoph Caviezel, CEOManuel Itten, CFO+41 44 397 11 86ir@mobimo.chwww.mobimo.chÜber Mobimo:Die Mobimo Holding AG wurde 1999 in Luzern gegründet und ist seit 2005 ander SIX Swiss Exchange kotiert. Mit einem Immobilienportfolio im Gesamtwertvon über CHF 2,7 Mrd. gehört die Gruppe zu den führendenimmobiliengesellschaften der Schweiz. Das Portfolio besteht aus Anlage- undEntwicklungsobjekten an erstklassigen Standorten in der Deutsch- und derWestschweiz. Mit ihren Wohn- und Geschäftsliegenschaften erwirtschaftetMobimo stabile Mieterträge und mit ihrer Entwicklungskompetenz und dervollen Pipeline schafft sie Wertsteigerungspotenzial im eigenen Portfoliound für Dritte. Das Investitionsvolumen der Entwicklungsobjekte für daseigene Portfolio beläuft sich auf knapp CHF 0,8 Mrd. Mobimo verfügt überein solides Geschäftsmodell, verfolgt eine nachhaltige Strategie und bietetihren Aktionären eine attraktive Rendite.