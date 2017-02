DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG: DEMIRE setzt Konzentration aufs Kerngeschäft weiter fort und verkauft Finanzbeteiligung an Projektentwicklungsgesellschaft mit hohem Buchgewinn

DEMIRE setzt Konzentration aufs Kerngeschäft weiter fort und verkauft Finanzbeteiligung an Projektentwicklungsgesellschaft mit hohem Buchgewinn

Langen, 10. Februar 2017 - Für einen Preis von EUR 7,2 Millionen hat die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) ihre 25%- Beteiligung an der SQUADRA Immobilien GmbH & Co. KGaA an einen deutschen Investor verkauft. Bei SQUADRA handelt es sich um eine Projektentwicklungsgesellschaft, an der DEMIRE schon vor der strategischen Neuausrichtung auf das Bestandsmanagement in Secondary Locations eine Beteiligung hielt. Einzig aktuell verbliebenes Projekt dieser Gesellschaft sind die Blue Towers in Frankfurt am Main-Niederrad, in denen sich bis Dezember 2016 auch die DEMIRE-Hauptverwaltung befand. Aus dem jetzt erfolgten Verkauf der Beteiligung erzielt der DEMIRE-Konzern einen Buchgewinn in Höhe von rund EUR 4,2 Millionen, der rückwirkend zum 31. Dezember 2016 bilanzwirksam ist.

Vorstandssprecher Prof. Andreas Steyer: "Projektentwicklungsaktivitäten sind nicht Teil unseres Geschäftsmodells. Mit dem Verkauf der SQUADRA- Beteiligung haben wir uns von einer weiteren Randaktivität getrennt und die strategische Fokussierung der DEMIRE auf das Kerngeschäft Bestandsmanagement in deutschen Secondary Locations konsequent weiter umgesetzt."

Über die DEMIRE - first in secondary locations

Die DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG hält Gewerbeimmobilien in mittelgroßen Städten und aufstrebenden Randlagen von Ballungsgebieten in ganz Deutschland. DEMIRE verfügte am 30. September 2016 über einen Immobilienbestand mit einem Marktwert von EUR 985 Millionen. Zum Berichtsstichtag waren annualisierte Vertragsmieten von EUR 75,5 Millionen für durchschnittlich 5,2 Jahre fest vereinbart.

DEMIRE hat sich zum Ziel gesetzt, die eigene Unternehmensorganisation so schlank wie möglich zu halten, ist aber der Überzeugung, dass Skaleneffekte und Portfoliooptimierungen am besten mit einem konzerneigenen Asset-, Property- und Facility-Management zu erreichen sind. Das geschäftliche Know-how bleibt auf diese Weise gesichert. Und - was mindestens ebenso wichtig ist - DEMIRE behält den direkten Kontakt zum Kunden.

Die Aktien der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG (ISIN: DE000A0XFSF0) sind im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt notiert.

