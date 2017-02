Die Rekordjagd in den USA und kräftige Kursgewinne in Asien dürften zum Abschluss der Handelswoche auch die deutschen Börsen antreiben. Der Dax wird nach Berechnungen von Banken und Brokern am Freitag höher starten. Am Donnerstag hatte er 0,9 Prozent fester mit 11.642,86 Punkten geschlossen.

