Frankfurt (pts007/10.02.2017/08:15) - Die Commerzbank hat für 2016 durchwachsene Zahlen abgeliefert. Das negative Zinsumfeld, der Konzernumbau sowie die Risikovorsorge für das Portfolio mit Schiffskrediten wirkten sich deutlich negativ auf das Nettoergebnis aus. Die Kernkapitalquote von 12,3% überraschte hingegen positiv. In 2017 sollte das Institut Dank weiteren Kostensenkungen sowie der Fokussierung auf das Privatkundengeschäft wieder profitabler und noch unabhängiger von den Bewegungen am Kapitalmarkt werden. Mittelfristig will die Commerzbank sogar die wettbewerbsfähigste Bank in Deutschland werden. Die Commerzbank ist nach der Deutschen Bank die zweitgrößte Privatbank welche als Universalbank in Deutschland etwa eine Million Firmen- und über 12 Millionen Privatkunden betreut. Der deutsche Staat ist nach wie vor mit ca. 15% an dem Institut beteiligt. Seit mehreren Jahren stärkt die Commerzbank vor allem ihr Privatkundengeschäft und richtet sich auf dieses neu aus. Im Mai 2016 übernahm Martin Zielke das Ruder als Vorstandsvorsitzender von Martin Blessing. Im Jahr 2015 gelangte das Institut zurück zu Profitabilität und Wachstum. Aufgrund der neuen Regulierungsvorschriften und Mindestkapitalanforderungen passt die Commerzbank die Bilanzsumme sowie das Geschäftsmodell weiter an. Die für 2016 vorgelegten Zahlen waren schwächer als im Vorjahr, da der Gewinn deutlich auf 279 Millionen Euro abfiel. Unter anderem bereitet die Schiffssparte weiter Kopfschmerzen. Auf das dementsprechende Kreditportfolio wurde mit 290 Millionen eine deutlich höhere Risikovorsorge fällig als mit 112 Millionen im Vorjahresquartal. Dennoch fielen die Zahlen Dank Sondereffekten besser aus als von den Analysten erwartet. Deutlich positiv überraschte die Kernkapitalquote, welche mit 12,3% fünfzig Basispunkte höher ausfiel als Ende des letzten Jahres. Die Verwaltungskosten konnten trotz der Belastungen aus der neuen polnischen Bankensteuer und der europäischen Bankenabgabe leicht gesenkt werden. Für 2017 erwartet der Vorstand erneut etwa eine halbe Million Privatkunden gewinnen zu können. Bis 2020 sollen sogar zwei Millionen neue Kunden hinzu kommen und die Commerzbank will bis dahin das wettbewerbsfähigste Institut in Deutschland werden. Anders als viele Konkurrenten will die Commerzbank trotz des Abbaus von Tausenden Arbeitsplätzen das Filialnetz mit etwa 1.000 konstant halten und Services weiterhin flächendeckend anbieten. Die Bankaktien sind die letzten Jahre allesamt sehr schlecht gelaufen. Wir denken, dass es 2017 ein Comeback des Sektors geben kann von dem die Commerzbank besonders profitieren wird. Die Kernkapitalquote ist stark und das Privatkundengeschäft stabil, planbar und bildet die Grundlage für weiterhin robustes Wachstum. Webseite des Unternehmens: http://www.commerzbank.de/ ROK Stars (WKN: A1H7NB) ist ein vom US Milliardär John Paul DeJoria gegründeter Konzern der zu einem weltweit aktiven Getränke- und Wellnessproduktehersteller entwickelt wird. Durch die Übernahme der deutschen Aktienbrauerei Kaufbeuren sowie die gemeinsam mit dem Sohn von Humphrey Bogart entwickelten Marken Bogart's Gin und Bogart's Vodka besitzt ROK Stars hervorragende Produktlinien. Zugekauft wurde ebenfalls das Unternehmen Marula Oil über das ROK Stars eine neue Hautpflegeserie anbietet. ROK Stars ist auf dem Weg ein globaler Getränke- und Wellnesproduktehersteller zu werden. John Paul DeJoria ist der Gründer und CEO der Haarpflegeserie John Paul Mitchell Systems sowie von Patron Tequila. Patron ist die weltweit führende Tequila Marke welche derzeit mit etwa vier Milliarden US Dollar bewertet wird. DeJoria ist 2016 auf der Forbes Liste der reichsten Menschen der Welt mit einem Privatvermögen von mehreren Milliarden US Dollar an Nummer 595 gelistet. Diese Erfolgsstories will er nun mit ROK Stars wiederholen und setzt dabei einerseits auf die Internationalisierung bestehender, als auch auf die Entwicklung und Vermarktung von neuen Produkten. Im Jahr 2013 wurde die traditionsreiche Aktienbrauerei Kaufbeuren von ROK Stars übernommen. Das Bier, welches regelmäßig durch die Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft oder das Beverage Testing Institute in den USA mit Goldmedaillen ausgezeichnet wurde, wird nun international auch in Frankreich, Italien und Spanien angeboten. Große Erwartungen bestehen an die Expansion in die USA sowie die asiatischen Wachstumsmärkte China, Singapur und Malaysia. ROK Stars plant eine weitere bayrische Brauerei zu übernehmen um die notwendige Kapazität für die weltweite Exportstrategie gewährleisten zu können. In einer Partnerschaft mit Stephan Bogart, dem Sohn des weltberühmten Schauspielers Humphrey Bogart wurden die Marken Bogart's Real English Gin und Bogart's Vodka entwickelt. Nachdem einige Märkte in Europa erschlossen wurden bestehen auch Distributionsabkommen um die Produkte ebenfalls in den USA und Japan zu vertreiben. Um die internationale Nachfrage nach der Bogart's Produktlinie zu befriedigen hat ROK Stars jüngst eine Destillerie in Kalifornien, USA übernommen. ROK Star produziert ebenfalls UB Real Irish Whiskey, welcher 2014 die Goldmedaille beim Internationalen Craft Spirits Wettbewerb in Los Angeles gewonnen hat. Als weitere Sparte kaufte ROK Stars das US Hautpflegeunternehmen Marula Oil. Das Fruchtsamenöl wird in Afrika per Hand gewonnen und enthält einen sehr hohen Anteil Ölsäuren aber auch jede Menge Vitamin C. Eine regelmäßige Anwendung auf der Haut kann nachweislich die Kollagenbildung der Haut beschleunigen und durch die vorhandenen Antioxidantien einen Anti-Aging Effekt hervorrufen. Zudem hat Marula Öl entzündungshemmende Bestandteile und eignet sich hervorragend zur Anwendung gegen Akne. Die Übernahme des US Unternehmens bot die Grundlage für eine aus vielen Produkten bestehende Hautpflegeserie welche nun unter dem Namen Marula by John Paul Selects in Europa und den USA vertrieben wird. Trotz der bereits geschaffenen Grundlage für den geschäftlichen Erfolg, den erfahrenen und erfolgreichen Unternehmenslenkern und dem Aufstieg des Unternehmens ROK Stars hat kaum jemand die Aktie auf dem Radar. Dieses Schattendasein sollte sich jedoch bald ändern. ROK Stars (WKN: A1H7NB) hat mit der globalen Ausrichtung die Grundlage für erhebliches Wachstum geschaffen. Da die Produkte wie AKB Bier, Bogart's Gin und Vodka werden erst seit Kurzem in einer Vielzahl ausländischen Märkten angeboten werden befindet sich die globale Expansion jedoch erst am Anfang. Auch die Kosmetikserie Marula hat erhebliches Potential ein globaler Verkaufshit zu werden. 