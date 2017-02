Die Immobilienaktien hatten in den letzten Wochen Probleme und das ist auch an GxP nicht vorbeigegangen. Die Aktie ist seit Anfang Januar von 0,93 Euro auf 0,691 Euro am 02. Februar gefallen und bewegt sich seither in einer Seitwärtsbewegung zwischen etwa 0,70 und 0,73 Euro mit einem Ausschlag bis 0,754 Euro am 07. Februar. Die charttechnische Unterstützung bei 0,68 Euro hat bisher gehalten und die ...

