Osram will in Regensburg bis zu 1000 neue Mitarbeiter einstellen. Die ehemalige Siemenstochter will so mehr Infrarot-Chips für Iris-Scanner in Smartphones herstellen.

Der Lichttechnikkonzern Osram stellt in Regensburg in den kommenden Jahren bis zu 1000 neue Mitarbeiter ein. Der Bedarf steige durch die hohe Nachfrage von Infrarot-Chips, die für Iris-Scanner in Smartphones eingesetzt werden, erklärte ein Osram-Sprecher. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...