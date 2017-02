Frankfurt - Lange Zeit sah es gestern so aus, als könnte sich der Aufwärtstrend der Edelmetallpreise fortsetzen, so die Analysten von Commerzbank Corporates & Markets.Gold sei zum Beispiel auf 1.245 USD je Feinunze gestiegen, Platin habe sich auf 1.030 USD je Feinunze verteuert. Am Nachmittag habe es dann jedoch eine abrupte Wende gegeben, die zu deutlich fallenden Preisen im weiteren Handelsverlauf geführt habe. Der Preisrückgang setze sich heute Morgen fort. Gold notiere gut 20 USD unter dem gestrigen Hoch und Platin falle wieder unter die Marke von 1.000 USD je Feinunze.

