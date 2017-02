Liebe Leser,

weiterhin sehen wir wilde Kurssprünge bei der Aktie "Deutsche Cannabis"! In welchem Umfang? Es lässt sich so formulieren: Sie wollen einmal eine Aktie sehen, die innerhalb eines Vormittags 40% zulegen kann? Bitte schön: So geschehen am 9. Februar bei der Aktie "Deutsche Cannabis"! Doch natürlich kann es auch genauso schnell wieder abwärts gehen.

Der Kursverlauf der letzten 4 Wochen sollte als Warnung dienen. Denn seit dem Top am 23. Januar hat sich der Kurs der Aktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...