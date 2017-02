In der aktuellen Kalenderwoche KW06 startete die erste öffentliche Anleihen-Zeichnung am KMU-Markt in diesem Jahr. Mit der ETERNA Mode Holding GmbH versucht eine Emittentin aus dem Mode-Bereich ihre Erst-Anleihe 2012/17 frühzeitig mit einem Finanzierungspaket aus Folgeanleihe und Schuldscheindarlehen zu refinanzieren. Seit Mittwoch, den 08. Februar 2017, kann der neue ETERNA-Bond (A2E4XE), der mit einem Zinskupon in Höhe von 7,75 Prozent p.a. ausgestattet ist und ein maximales Gesamtvolumen von 25 Millionen Euro aufweist, gezeichnet bzw. für Altanleger getauscht werden.

Schon einen Schritt weiter ist da der Transport-Riese Hapag-Lloyd, der in dieser Woche eine zusätzliche Anleihe mit einem aufgestockten Volumen von 200 Millionen Euro bei institutionellen Investoren platzieren konnte. Auch die klamme Air Berlin PLC möchte mit der Begebung einer neuen Wandelanleihe Geld am Kapitalmarkt einsammeln. Die angeschlagene Schiffahrtsgesellschaft Rickmers Gruppe trennte sich hingegen nun endgültig vom Geschäftsbetrieb "Rickmers-Linie".

Die Katze ist aus dem Sack: "Scale" - ...

