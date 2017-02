Centurion Minerals Ltd. (TSXV: CTN; FRA: XJCA) zählt ab sofort zu den Produzenten! Wie das Unternehmen gestern mitteilte, sind auf dem Ana Sofia Agrar-Gips-Projekt in Santiago Del Estero, Argentinien, die ersten 1000 Tonnen Gips abgebaut, vermahlen und in so genannte Big-Bags verpackt worden. Das Unternehmen teilt weiter mit, dass die Tagesproduktion der Brecheranlage die volle Kapazität von 200 Tonnen pro Tag erreicht hat. Der größte Teil dieser ersten 1000-Tonnen-Produktion sei bereits verkauft. Die Abnehmer sind argentinische Düngemittelhändler. Agrar-Gips ist ein wertvoller Schwefel-Dünger, der in Verbindung mit Stickstoff-Dünger weltweit zur Bodenverbesserung eingesetzt wird. Üblicherweise werden zwischen 0,5 bis 2 Tonnen Agrar-Gips pro Hektar und Jahr ausgebracht. Wenn durch Zugabe von Agrar-Gips versalzte Böden wiederbelebt werden sollen, liegen die empfohlenen Mengen sogar bei 5 bis 10 Tonnen pro Hektar und Jahr. Die gesamte landwirtschaftlich genutzte Fläche in Südamerika beträgt 128 Mio. Hektar.

